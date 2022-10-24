وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير الزكاة والضرائب
- درجة البكالوريوس في المالية
- خبرة 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال الضرائب بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي
2- مهندس مساعد ضمان الجودة
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات
- الخبرة 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة ذات صلة
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3- مدير برنامج مشارك
- · يجب أن يكون المرشح المثالي 5 + سنوات من الخبرة العملية في إدارة أي من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.
- يجب أن يكون خبيرًا في الموضوع في مجال إدارة المشروع.
4- ضابط أول – تخطيط القوى العاملة
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / الهندسة الصناعية / إدارة الأعمال.
- خبرة 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة
5- مستشار منتج مشارك
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المنتجات.
- خبرة في إدارة منتجات تطبيقات الجوال
- معتمد في إدارة المنتجات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر / هندسة الكمبيوتر / هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / إدارة الأعمال.
6- مستشار تقني – مطور تكامل جافا
- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات.
- خبرة 7+ سنوات كحد أدنى مع معرفة قوية بالمفاهيم والممارسات والإجراءات الشائعة الاستخدام
- المهارات الفنية: Spring 5 ، Portlets ، JEE Pure ، MQ ، JSF ، SOAP ، REST Webservices ، WS-Security ، JOSE
رابط لتقديم
– ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر حساب الشركة عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا).
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