وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: 1- مدير الزكاة والضرائب درجة البكالوريوس في المالية

خبرة 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال الضرائب بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي 2- مهندس مساعد ضمان الجودة درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات

الخبرة 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة ذات صلة اقرأ أيضا: عبر جدارة.. وظائف شاغرة في محافظة جدة 3- مدير برنامج مشارك · يجب أن يكون المرشح المثالي 5 + سنوات من الخبرة العملية في إدارة أي من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

حاصل على درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.

يجب أن يكون خبيرًا في الموضوع في مجال إدارة المشروع. 4- ضابط أول – تخطيط القوى العاملة درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / الهندسة الصناعية / إدارة الأعمال.

خبرة 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة 5- مستشار منتج مشارك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المنتجات.

خبرة في إدارة منتجات تطبيقات الجوال

معتمد في إدارة المنتجات

درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر / هندسة الكمبيوتر / هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / إدارة الأعمال. 6- مستشار تقني – مطور تكامل جافا درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات.

درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات. خبرة 7+ سنوات كحد أدنى مع معرفة قوية بالمفاهيم والممارسات والإجراءات الشائعة الاستخدام

المهارات الفنية: Spring 5 ، Portlets ، JEE Pure ، MQ ، JSF ، SOAP ، REST Webservices ، WS-Security ، JOSE رابط لتقديم – ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر حساب الشركة عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا). اقرأ أيضا: «الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم