الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انقلاب حافلة بالطائف يسفر عن 20 مصابًا بينهم 4 حالات حرجة
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انقلاب حافلة بالطائف يسفر عن 20 مصابًا بينهم 4 حالات حرجة

انقلاب حافلة بالطائف يسفر عن 20 مصابًا بينهم 4 حالات حرجة

انقلاب حافلة بالطائف يسفر عن 20 مصابًا بينهم 4 حالات حرجة
٠٧:١٣:٤٥ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت حادثة مرورية لحافلة على طريق السيل بحي الشرفية، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بينهم 4 في حالة حرجة.

وأدى الحادث إلى استنفار الشؤون الصحية في محافظة الطائف من خلال طاقاتها في المستشفيات لاستقبال المصابين وإجراء اللازم لهم.

وأشار متحدث صحة الطائف سراج الحميدان إلى تلقي البلاغ، حيث تم الدعم بـ 8 فرق إسعافية مع القيادة الميدانية ورفع الجاهزية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي، وتم نقل جميع الحالات بالمشاركة مع فرق الهلال الأحمر.

ولفت الحميدان إلى أن هناك 4 حالات حرجة و4 متوسطة و12 مستقرة، حيث تتلقى العلاج اللازم.

الكلمات الدلالية:
الشؤون الصحية الطائف حادث حافلة مستشفى الطائف

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