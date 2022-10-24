خلال 24 ساعة.. إسقاط مسيرة حوثية ثانية في اليمن

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تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة، مساء اليوم الإثنين من إسقاط، طائرة مسيرة ثانية لمليشيا الحوثي في عزلة البراشا بمحور حيس بعد ساعات من إسقاط مسيرة صباح اليوم.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن الدفاعات الجوية للواء 23 مشاة من ألوية العمالقة الجنوبية ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدت طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها على عزلة البراشا بمحور حيس، وتمكنت من إسقاطها، وفقا لصحيفة “عدن الغد”.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي، حاولت استهداف مطار عتق الدولي، جنوب البلاد.

وأكدت الدفاعات الجوية في بيان لها صباح اليوم، أنها تمكنت من التصدي للمسيرة الحوثية المحشوة بالمتفجرات، وأسقطتها قبل الوصول لهدفها.

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