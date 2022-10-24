«مجتمع المتأتئ الذكي»: 350 ألف مواطن تخلصوا من التأتأة

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قدم المؤتمر السعودي الثالث لمجتمع المتأتئ الذكي، الذي استضافته جامعة دار الحكمة بجدة أمس، بهدف مساعدة أكثر من 350 ألف متأتئ في التخلص من التعلثم، والاندماج بشكل أكبر مع المجتمع، 11 قصة نجاح ملهمة، ومجموعة من الوصفات العلمية اللافتة،

واستمرت جلسات المؤتمر ـ الذي نظمه مجتمع المتأتئ الذكي ـ 4 ساعات كاملة، بحضور أكثر من 500 شخص من نخب المجتمع السعودي والخليجي، ووسط حضور طبي وعلمي لافت.

وحسب صحيفة الوطن، استعرض المؤتمر تجارب واقعية لمجموعة من الأشخاص، الذين واجهوا صعوبات في الكلام، وسلطوا الضوء على التحديات التي واجهوها، والطريقة التي نجحوا من خلالها في مواجهة المجتمع وتجاوز كل الصعوبات، حيث خلاصة خبرتهم بطريقة مشوقة وجذابة. تحت السيطرة

وحمل المشرف العام على مجتمع المتأتئ الذكي الدكتور عبدالله كريشان، بشرى سارة لجميع الحضور، مؤكداً أن مرض التأتأة الذي استعصى علاجه على مدار عقود طويلة، بات تحت السيطرة، وأصبحت هناك حلول كثيرة للتخلص منه.

وأكد أن مجتمع المتأتئ الذكي ينطلق بالدرجة الأولى، من حس المسؤولية المجتمعية لخدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع، بعدما اجتاز عددها داخل المملكة 350 ألف متأتئ، وفقا لإحصائية وزارة الصحة.

ولفت إلى أن التفاعل الكبير من الجهات الرسمية والخاصة، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، يعد المحفز الأكبر لمواصلة النجاح، تحقيقاً للمحور الأول لرؤية المملكة 2030، بوجود مجتمع حيوي قادر على صناعة اقتصاد مزدهر ووطن طموح.