ماذا قال «سوناك» في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة حكومة بريطانيا؟

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في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، تعهد ريشي سوناك، مساء اليوم الاثنين، بالعمل بنزاهة من أجل الشعب البريطاني.

وأضاف سوناك: “أشكر حزب المحافظين على دعمه، ونحتاج إلى الاستقرار والوحدة لصالح بريطانيا، واعدا بالاستقرار والوحدة في مواجهة صعوبات عميقة”.

كذلك أشاد سوناك عقب وصوله إلى مقر حزب المحافظين بليز تراس على “خدمتها العامة المتفانية” للبلاد في ظل ظروف صعبة للغاية”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وبذلك أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

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