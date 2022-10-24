الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ضبط مليوني منتج مخالف في حملة مفاجئة للتجارة (فيديو)
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ضبط مليوني منتج مخالف في حملة مفاجئة للتجارة (فيديو)

ضبط مليوني منتج مخالف في حملة مفاجئة للتجارة (فيديو)

ضبط مليوني منتج مخالف في حملة مفاجئة للتجارة (فيديو)
٠٧:١٩:٠٤ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة ضبط مليوني منتج مخالف للمواصفات القياسية، في الرياض وجدة في توقيت متزامن.

الغش في منتجات الإنارة

وشنت الفرق الرقابية في الرياض وجدة، في وقت واحد، حملات مفاجئة، على مستودعات لمنتجات الإنارة، لقيامها بالغش ومخالفة المواصفات القياسية، وتزوير بطاقة كفاءة الطاقة.

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وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط مليوني منتج مخالف، قبل وصولها للمستهلك، وأفادت عناصر الرقابة أن أصحاب المنتجات المخالفة قاموا بتسجيل أكثر من منتج على بطاقة كفاءة واحدة، وهذا يعد مخالفة.

تحذيرات من النصب الإلكتروني

حذر المتحدث الرسمي باسم ووزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، في وقت سابق، من أساليب جديدة للنصب والاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقال الحسين، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن العديد من المواقع المشبوهة تنتحل صفة حسابات ومنشآت رسمية وبنفس العلامات التجارية، بغرض الاحتيال والنصب.

وأضاف أن كل متجر ملزم بوضع رقم سجله التجاري في واجهة الموقع الإلكتروني، ويمكن للمستهلك من خلال السجل التجاري التأكد من نظامية المنشأة من خلال موقع وزارة التجارة، ومن خلال منصة “معروف”.

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الرياض جدة حملات رقابية مليوني منتج مخالف وزارة التجارة

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