ضجة بالكويت.. إيقاف فرقة أمنية فشلت في الإطاحة بتاجر مخدرات (تفاصيل)

تواصل – فريق التحرير :

أحدث مقطع فيديو نشره أحد المواطنين في الكويت، ضجة كبيرة بعدما زعم أن قوة من رجال القوات الخاصة والشرطة والمباحث اقتحموا منزله وألقوا قنابل دخانية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء قبل فجر اليوم الإثنين، ما أدى إلى ترويع النساء والأطفال ووقوع حالات إغماء.

إيقاف القوة الأمنية

من جانبه أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بإيقاف قوة شاركت في عملية ضبط ومداهمة شخصين مشتبه فيهما بتجارة المخدرات لحين الانتهاء من التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: بالإشارة إلى ما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد أخذ إذن النيابة بمداهمة سكن شخصين مشتبه فيهما بتجارة المخدرات في منطقة الجهراء وقيام عدة أشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب، تؤكد وزارة الداخلية أننا دولة مؤسسات وملتزمون بجميع الإجراءات القانونية، وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون.

تفاصيل الواقعة

ونقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصادر أمنية أن “رجال مباحث الإدارة العامة لخفر السواحل، تلقوا معلومات عن وجود كمية من المخدرات بحوزة مواطنين داخل أحد المنازل الكائنة في منطقة النسيم بالجهراء”.

وتابع: وفي ضوئها توجهت فرقة من مباحث خفر السواحل بقيادة ضابط برتبة نقيب إلى المكان مسلحين بإذن من النيابة، وفور وصولهم في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم، حاولوا الدخول إلا أن صاحب المنزل رفض، ما استدعى طلب قوة إسناد من قبل القوات الخاصة (فرقة اقتحامات وقناصة) بدعم من الأمن العام والنجدة.

وفور وصول القوات الخاصة تم إطلاق رصاصتين في الهواء، وإلقاء قنابل دخانية ومسيلة للدموع ورش بخاخ الفلفل، ومن ثم تمت عملية الاقتحام.

3 ساعات تفتيش

وأضافت المصادر- حسب الصحيفة أن عملية التفتيش استغرقت ثلاث ساعات، ولم يتم ضبط المواطنين المشتبه فيهما، ولم يعثر على أي مواد مخدرة، ليغادر بعدها رجال الأمن، ما استدعى صاحب المنزل إلى تصوير مقطع فيديو للواقعة.

فيما وجه المواطن في الفيديو اللوم والعتاب لعناصر الأمن، كونهم لم يراعوا حرمة بيته، وقاموا بترويع الأطفال والنساء وتسببوا في حالات اختناق وإغماء بسبب القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، ثم تقدم ببلاغ ضد القوة الأمنية المشاركة في عملية الاقتحام، وطلب من أخويه المشتبه بهما، تسليم نفسيهما إلى مخفر منطقة عبدالله المبارك كونها جهة محايدة.

لجنة التحقيق

كشفت المصادر، أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والتي ستتولى التحقيق مع عناصر القوة الأمنية المشاركة في الاقتحام، تضم كلاً من اللواء خالد الكندري المدير العام للرقابة والتفتيش رئيساً، وعضوية 3 ضباط من الإدارة العامة للمباحث الجنائية والشؤون القانونية والإدارة العامة للتحقيقات، وسيتم رفع نتائج ما توصلت إليه خلال أسبوع.