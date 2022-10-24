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موسكو تصر على مزاعم استخدام أوكرانيا المحتمل القنبلة القذرة

موسكو تصر على مزاعم استخدام أوكرانيا المحتمل القنبلة القذرة

موسكو تصر على مزاعم استخدام أوكرانيا المحتمل القنبلة القذرة
٠٧:٠٠:١٠ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصرت موسكو على مزاعمها بشأن استخدام أوكرانيا القنبلة القذرة مؤكدة أنها انتهت تقريبا من تصنيعها، حيث دخلت المرحلة الأخيرة.

دمار 1500 كيلو متر 

وأفادت موسكو، اليوم، حسب بيان، أنه في حال انفجار “القنبلة القذرة”، ستنتشر المواد المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل 1500 كيلومتر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن التهديد الأوكراني بشأن القنبلة القذرة حقيقي، حسب “العربية”.

وأضاف أن: “الأمر متروك للغرب فيما إذا كانوا يريدون تصديق ذلك أو لا”، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية

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وتتهم باريس وبرلين بالتخاذل

اعتبر بيسكوف أن كلا من باريس وبرلين لا تبذلان أي مساع من أجل الحل، قال إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس “لم يبديا أي رغبة في الاستماع لموقف الجانب الروسي أو المشاركة في أي جهود وساطة”.

في حين أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا عادت وأكدت لاحقاً في بيان مشترك، رفضها لتلك المزاعم، محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع.

زيلينسكي وأمريكا ينفيان

ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مزاعم موسكو باستخدام كييف لـ”قنبلة قذرة”، كما علقت واشنطن، مساء أمس، معتبرة تصريحات روسيا “خاطئة بشكل واضح”.

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