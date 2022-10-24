بعد مهسا أميني.. الغضب مستمر عقب ضرب فتاة إيرانية بالهراوات حتى الموت

تواصل – فريق التحرير:

ضحية جديدة لعنف قوات الأمن في إيران، حيث تستمر التحركات الطلابية في إيران تنديداً بقتل السلطات للطلاب والطالبات واعتقال المئات منهم خلال الاحتجاجات المستمرة على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.

وشهدت جامعة همدان للتكنولوجيا في حرم الجامعة مظاهرات، تندد بمقتل الطالبة ناجين عبد المالكي عقب تعرضها للضرب بالهراوات على يد قوات الأمن خلال قمعهم تظاهرة طلابية في همدان يوم الأربعاء في 12 أكتوبر.

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وردد الطلاب في حرم الجامعة هتافات منددة بالنظام بينها هتاف “عدونا في الداخل”.

كما نظم الطلاب مسيرة تحت شعار “سأقتل، سأقتل من قتل أختي”، لكنهم اضطروا للتراجع أمام قوات الأمن وقوات الباسيج التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

أيضا صعد طلاب في حرم جامعة همدان آزاد إلى المنصة تضامناً مع جامعة همدان لتكنولوجيا وصرخوا بهتاف “الموت للديكتاتور”.

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