الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول
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«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول

«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول

«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول
٠٦:٤١:٣٧ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح مزاد علني لبيع عدد من البضائع المنوعة في جمرك ميناء ضباء، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط دخول المزاد والتي جاءت كالتالي:
1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

2- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 5.2 %بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

الكلمات الدلالية:
الجمارك الزكاة والضريبة بضاعة منوعة مزاد علني

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