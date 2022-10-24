«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول
تواصل-فريق التحرير :
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح مزاد علني لبيع عدد من البضائع المنوعة في جمرك ميناء ضباء، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط دخول المزاد والتي جاءت كالتالي:
1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.
2- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 5.2 %بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
4- التسجيل المسبق لدى الجمرك.
5- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء ضباء، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
#زاتكا pic.twitter.com/sJcXiKLY4O
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 24, 2022