«الزكاة والجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة.. شروط الدخول

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح مزاد علني لبيع عدد من البضائع المنوعة في جمرك ميناء ضباء، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط دخول المزاد والتي جاءت كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

2- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 5.2 %بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.