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أدخلته العناية المركزة.. طعن معلم كويتي بطعنات نافذة

أدخلته العناية المركزة.. طعن معلم كويتي بطعنات نافذة

أدخلته العناية المركزة.. طعن معلم كويتي بطعنات نافذة
٠٦:٣٣:٥٩ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب معلم تربية بدنية ابتدائي، بمنطقة الجهراء، بدولة الكويت، بطعنات سكين نافذة، أدخلته العناية المركزة، إثر مشاجرة بينه وبين زميل له.

خارج أسوار المدرسة

ونشبت مشاجرة بين معلمي تربية بدنية، في مدرسة ابتدائية بمنطقة الجهراء، بالكويت، بسبب خلافات شخصية.

وتطور النزاع بين الزميلين، مما أدى إلى تبادل الضرب خارج أسوار المبنى التعليمي، وتدخل زملاؤهما لفض الاشتباك والصلح بينهما داخل المدرسة، حسب “القبس”.

معلم يطعن زميله

لم يكد الشجار بين الطرفين يهدأ، حتى سارع أحدهما، متسللا، وأحضر سكينا، في غفلة من زميله، وطعنه عدة طعنات، نقل على إثرها، فورا، إلى المستشفى في حال حرجة، وأودع العناية المركزة.

من ناحية أخرى، تتابع القيادات التعليمية بدولة الكويت، الحادث، على أعلى مستوى، في حين طلب وزير التعليم العالي د. حمد العدواني، تقريرا مفصلا عن الواقعة، وكلف مدير المنطقة والقيادات كافة بمتابعة التفاصيل.

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الكويت طعن معلم معلم كويتي معلم يطعن زميله منطقة الجهراء

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