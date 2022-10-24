الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة
أوكرانيا: تكاليف إعادة الإعمار في البلاد تصل إلى 750 مليار دولار
إيران.. الادعاء العام يُصدر لوائح اتهام لـ 315 معتقلاً على خلفية مقتل مهسا أميني
في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير
الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على العيدابي والطائف ورجال ألمع
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12075 نقطة والتداولات 6.5 مليارات ريال

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة

إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة

إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة
٠٥:٢٦:٠٨ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الإثنين، على ترحيب المملكة بالمعتمرين الإندونيسيين كافة دون شروط صحية أو قيود عمرية، مؤكدًا أن منصة “نسك” وما تقدمه من خدمات إلكترونية، أسهمت بشكل كبير وفاعل في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، اليوم الإثنين، والتي التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في مختلف المجالات، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جوانب عدة، وذلك امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

والتقى الدكتور الربيعة في مستهل زيارته بوزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس، وناقش الجانبان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتسهيلات الإجرائية لقدوم المعتمرين الإندونيسيين في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، بما يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، خصوصاً بعد أتمتة خدمات العمرة لتسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا الحج والعمرة القيود الصحية شروط العمر للمعتمرين

مواد ذات صلة

المزيد
بقرار رسمي.. الإساءة للإسلام في إعلانات النقل بنيويورك والدفاع ممنوع

بقرار رسمي.. الإساءة للإسلام في إعلانات النقل بنيويورك والدفاع ممنوع

١٠:٤٨ ص، الأثنين، ٠٦ يوليو ٢٠١٥
بالفيديو.. اكتمال 22 مليون ريال لعتق رقبة «سجين» بعد القصاص من شقيقه

بالفيديو.. اكتمال 22 مليون ريال لعتق رقبة «سجين» بعد القصاص من شقيقه

٠٢:٥٨ م، الخميس، ١١ يناير ٢٠١٨
أمانة جدة: هروب معتدي الـ “بوكلين” والبحث جارٍ عنه

أمانة جدة: هروب معتدي الـ “بوكلين” والبحث جارٍ عنه

٠٧:٠٦ م، الأربعاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٤
«العمل» توضح حقيقة مقطع إجبار مواطنة على تنظيف مكتب وافد بجازان

«العمل» توضح حقيقة مقطع إجبار مواطنة على تنظيف مكتب وافد بجازان

٠٧:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *