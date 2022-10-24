إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة

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أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الإثنين، على ترحيب المملكة بالمعتمرين الإندونيسيين كافة دون شروط صحية أو قيود عمرية، مؤكدًا أن منصة “نسك” وما تقدمه من خدمات إلكترونية، أسهمت بشكل كبير وفاعل في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، اليوم الإثنين، والتي التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين في مختلف المجالات، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جوانب عدة، وذلك امتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

والتقى الدكتور الربيعة في مستهل زيارته بوزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس، وناقش الجانبان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتسهيلات الإجرائية لقدوم المعتمرين الإندونيسيين في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، بما يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، خصوصاً بعد أتمتة خدمات العمرة لتسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وزير الحج والعمرة: إلغاء كافة القيود لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر