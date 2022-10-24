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ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد
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ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد
٠٥:٣٩:٣٣ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبل ميناء جدة الإسلامي، اليوم، أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة “هملايا” التي أضافتها شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” أكبر شركة في خط الشحن البحري والرائدة في المملكة والعالم.

مرتبط بـ 260 ميناء عالميا

ويربط الخط الملاحي الجديد المملكة بـ 260 ميناء عالمياً في شمال أوروبا والأمريكيتين والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك الهند وشبه القارة الهندية وشرق آسيا؛ بما يُسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات وتوسعة عمليات الشحن من وإلى المملكة.

ويوفر الخط الملاحي “هملايا” خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ “كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب” مباشرةً بواسطة 11 سفينة رئيسة من ضمن 730 سفينة، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للواحدة منها ما يعادل 14 ألف حاوية قياسية.

7 خطوط ملاحية 

وتستمر توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم وإضافة خدمات جديدة تعزز حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب 7 خطوط ملاحية تربط ميناء جدة بموانئ الشرق والغرب، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

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فيما تهتم الهيئة بتطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف اليوم على 10 موانئ تقع على ممر إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، وتستهدف رفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المناولة في موانئها.

المملكة تتقدم

وسجلت المملكة تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

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تطوير الموانئ السعودية خطوط ملاحية مؤشر الملاحة البحرية مركز لوجستي ميناء جدة الإسلامي

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