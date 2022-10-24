أوكرانيا: تكاليف إعادة الإعمار في البلاد تصل إلى 750 مليار دولار

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس الوزراء الأوكراني، أن تكاليف إعادة الإعمار في البلاد تصل إلى نحو 750 مليار دولار.

وأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها إزاء تصرفات روسيا التي أدت إلى نزوح الملايين وتأخير عمليات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكدت أن تصرفات روسيا تقوض الأمن الغذائي العالمي، وتحول دون تصدير 3 ملايين طن إضافية من الحبوب، مطالبة المجتمع الدولي بمطالبة روسيا بوقف التأخير المصطنع في عمليات التفتيش على سفن الحبوب.

وكشفت السلطات في بولندا، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وصل إلى 7 ملايين و24 ألف شخص.

عدد النازحين الأوكرانيين وصل 2,8 مليون شخص

وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين الأوكرانيين وصل إلى 2,8 مليون شخص، حيث تقدر المنظمة عدد الفارين والنازحين الأوكرانيين بسبب الحرب بنحو 2,8 مليون شخص، نصفهم توجه إلى بولندا.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 2,808,792 لاجئًا فروا من أوكرانيا، بزيادة قدرها 110 آلاف و512 شخصًا عن حصيلة الأحد.

أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا

فيما أشارت إلى أن هذا النزوح، يعتبر أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

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