إيران.. الادعاء العام يُصدر لوائح اتهام لـ 315 معتقلاً على خلفية مقتل مهسا أميني

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أصدر الادعاء العام في إيران لوائح اتهام لـ 315 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اعقبت مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وتصاعدت نبرة الغضب مؤخرًا تجاه النظام الإيراني الذي استخدم القوة في إخماد التظاهرات المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.

المتظاهرون يحرقون صور خامنئي والخميني

وتداول مغردون صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عددًا من المتظاهرين الإيرانيين وهم يقومون بحرق وتمزيق صور خامنئي والخميني في المدارس الإيرانية واستبدال صورهم بشعار : “المرأة .. الحياة .. الحرية”.

وجرى هذا الأمر في عدد كبير من المدارس، حيث تم حرق صور رموز النظام الإيراني واستبدالها بلافتات تطالب بالحرية ومنع تقييد الحريات .

وبالتزامن مع ذلك، كشف مقطع فيديو لحظة طرد مسؤول إيراني من احدى مدارس البنات في طهران وسط شعار : “فاقد للشرف فاقد للشرف”.

وفي مناطق عديدة من إيران، بدأ المتظاهرون في تغيير نهجهم ورفعوا شعارات جديدة وتعالت مطالبهم، حيث هتف المتظاهرون: ” هذا العام عام الدم عام سقوط خامنئي”.

الآلاف يتظاهرون ضد النظام في الخارج

وعلى الصعيد الخارجي تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامنًا مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية.

وهزت موجة من أعمال العنف شوارع إيران منذ وفاة أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أيام من اعتقالها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.

وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على الرغم من حملة القمع الدموية التي قالت جماعات حقوقية إنها خلّفت أكثر من 75 قتيلاً.

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