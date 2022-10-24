الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على العيدابي والطائف ورجال ألمع

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة، وسط أجواء متقلبة، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

كما تساقطت أمطار من متوسطة لغزيرة على محافظة رجال ألمع، وعلى العيدابي أدت إلى جريان السيول والأودية، بمنطقة جازان جنوب المملكة.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية والمرتفعات، تميل للبرودة فجرًا، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي الشمالي، وتساقط أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجبلية.

سحب ممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومثيرة للأتربة والغبار.

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