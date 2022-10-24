عاجل ورسميًا.. ريشي سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

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أعلن رئيس لجنة 1922 جراهام برادي، الاثنين، أن المشرع البريطاني من حزب المحافظين، ريشي سوناك، سيحل محل ليز تراس، كزعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء البلاد.

سوناك زعيمًا للمحافظين ورئيسًا للحكومة البريطانية

وذكرت الـ «CNN»، أن سوناك فاز بالسباق بعد انسحاب منافسته الوحيدة وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق، مؤكدة انتخاب ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين ورئيسًا للحكومة البريطانية.

وأضافت أن سوناك، سيصبح رسميًا رئيسًا للوزراء بمجرد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك تشارلز الثالث.

فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك

وأكد حزب المحافظين، فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنه انتهى وقت السجالات الداخلية في الحزب.

أصغر زعيم في بريطانيا

ومن المقرر أن يصبح ريشي سوناك، 42 عامًا، أصغر زعيم في بريطانيا منذ أكثر من 200 عام. إلى جانب أنه سيكون أول رئيس وزراء بريطاني ملون من أصول آسيوية.

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