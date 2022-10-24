الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة على خط MSC الملاحي الجديد
بالفيديو.. أمطار غزيرة على وادي ريم في قلوة
إلغاء جميع الشروط الصحية والقيود العمرية لمعتمري هذه الدولة
أوكرانيا: تكاليف إعادة الإعمار في البلاد تصل إلى 750 مليار دولار
إيران.. الادعاء العام يُصدر لوائح اتهام لـ 315 معتقلاً على خلفية مقتل مهسا أميني
في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل ورسميًا.. ريشي سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

عاجل ورسميًا.. ريشي سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

عاجل ورسميًا.. ريشي سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا
٠٤:٤٣:٣٨ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس لجنة 1922 جراهام برادي، الاثنين، أن المشرع البريطاني من حزب المحافظين، ريشي سوناك، سيحل محل ليز تراس، كزعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء البلاد.

 سوناك زعيمًا للمحافظين ورئيسًا للحكومة البريطانية

وذكرت الـ «CNN»، أن سوناك فاز بالسباق بعد انسحاب منافسته الوحيدة وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق، مؤكدة انتخاب ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين ورئيسًا للحكومة البريطانية.

وأضافت أن سوناك، سيصبح رسميًا رئيسًا للوزراء بمجرد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك تشارلز الثالث.

فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك

وأكد حزب المحافظين، فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أنه انتهى وقت السجالات الداخلية في الحزب.

أصغر زعيم في بريطانيا

ومن المقرر أن يصبح ريشي سوناك، 42 عامًا، أصغر زعيم في بريطانيا منذ أكثر من 200 عام. إلى جانب أنه سيكون أول رئيس وزراء بريطاني ملون من أصول آسيوية.

اقرأ أيضًا:

عاجل| رسميًا.. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية

أول تعليق من جو بايدن على استقالة تراس.. ماذا قال؟

الكلمات الدلالية:
بريطانيا حزب المحافظين ريشي سوناك ليز تراس وزير الخزانة

مواد ذات صلة

المزيد
الخدمة المدنية: لا توجد وظائف تعليمية في الوقت الراهن

الخدمة المدنية: لا توجد وظائف تعليمية في الوقت الراهن

٠٥:٥٤ م، الثلاثاء، ١١ يوليو ٢٠١٧
إقليم النيل الأزرق: ارتفاع عدد قتلى العنف القبلي إلى 223 سودانيًا

إقليم النيل الأزرق: ارتفاع عدد قتلى العنف القبلي إلى 223 سودانيًا

٠٩:١٣ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

١٠:١٦ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
“الدخيل” يدعو الطلاب لتصميم شعار وزارة التعليم.. وجوائز قيمة للفائزين

“الدخيل” يدعو الطلاب لتصميم شعار وزارة التعليم.. وجوائز قيمة للفائزين

٠٨:٥٣ م، الثلاثاء، ١٧ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *