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في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير

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في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير

في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير

في 3 خطوات.. نفِّذ معاملات الأحوال المدنية من منزلك عبر خدمة تقدير
٠٤:٥٦:٤٦ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، باللجوء إلى “خدمة تقدير” لإنهاء المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية من المنزل، دون الذهاب إلى المقرات.

ووفق إنفوجراف نشرته المنصة على حسابها بـ”تويتر”، فإنه يمكن تنفيذ خدمة تقدير في 3 خطوات هي:

خطوات خدمة تقدير 

1-الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من منصة خدماتي.

2-اختيار الأحوال المدنية.

3-اختيار خدمة تقدير.

وكانت الأحوال المدنية، أوضحت أن خدمة تقدير، هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم.

والفئات المستفيدة من الخدمة هي:

1- كبار السن.

2- المرضى.

3- ذوو الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الأحوال المدنية خدمة تقدير كبار السن

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