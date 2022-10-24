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بهذه الدولة.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين

بهذه الدولة.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين

بهذه الدولة.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين
٠٤:٤٢:١٤ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات في بولندا، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وصل إلى 7 ملايين و24 ألف شخص.

وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين الأوكرانيين وصل إلى 2,8 مليون شخص، حيث تقدر المنظمة عدد الفارين والنازحين الأوكرانيين بسبب الحرب بنحو 2,8 مليون شخص، نصفهم توجه إلى بولندا.

خروج 160 سيارة أوكرانية تقل مدنيين

وأكدت السلطات الأوكرانية، أن النزوح يتواصل من مدينة ماريوبول المحاصرة عبر ممر إنساني شهد خروج 160 سيارة تقل مدنيين.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 2,808,792 لاجئًا فروا من أوكرانيا، بزيادة قدرها 110 آلاف و512 شخصًا عن حصيلة الأحد.

أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا

فيما أشارت إلى أن هذا النزوح، يعتبر أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

تأخير عمليات تصدير الحبوب

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية عن قلقها إزاء تصرفات روسيا التي أدت إلى نزوح الملايين وتأخير عمليات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأن تصرفات روسيا تقوض الأمن الغذائي العالمي وتحول دون تصدير 3 ملايين طن إضافية من الحبوب، مطالبة المجتمع الدولي لمطالبة روسيا  بوقف التأخير المصطنع في عمليات التفتيش على سفن الحبوب.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة اللاجئين الأوكرانيين بولندا روسيا

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