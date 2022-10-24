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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12075 نقطة والتداولات 6.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12075 نقطة والتداولات 6.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12075 نقطة والتداولات 6.5 مليارات ريال
٠٤:٤٩:٥٧ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 68.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12075.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وعناية، وأكوا باور، وساب، ودار الأكان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وأميانتيت، وإسمنت الجوف، والوطنية للتعليم، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و 3.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الأهلي، ودار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الأهلي، وسابك، والراجحي، ومعادن، وأكوا باور الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 224.18 نقطة ليقفل عند مستوى 19780.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 66.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 980 ألف سهم تقاسمتها 2497 صفقة.

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