الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. صندوق الاستثمارات يتجه للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات
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عاجل.. صندوق الاستثمارات يتجه للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات

عاجل.. صندوق الاستثمارات يتجه للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات

عاجل.. صندوق الاستثمارات يتجه للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات
٠٤:١٥:٢٠ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبدى صندوق الاستثمارات العامة رغبته في الاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات.

كان الصندوق قد أعلن، اليوم الاثنين، إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي الهام.

وذكر الصندوق في بيان، أنه استناداً لمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.

وستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يساهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث العديد من الوظائف.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمارات شركة أبراج صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة

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