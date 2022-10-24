إسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار عتق جنوب اليمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي، حاولت استهداف مطار عتق الدولي، جنوب البلاد.

وأكدت الدفاعات الجوية في بيان لها، أنها تمكنت من التصدي للمسيرة الحوثية المحشوة بالمتفجرات، وأسقطتها قبل الوصول لهدفها.

الطائرة كانت بدون طيار وتابعة لمليشيات الحوثي

ونقلت صحيفة «العين الإخبارية»، عن مصادر، أن طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي كانت تحلق على علو منخفض، وتحاول استهداف منشآت نفطية ومطار عتق الدولي في محافظة شبوة، جنوب البلاد.

وحسب خبراء، فإن هذا ثاني اعتداء حوثي على منشآت حيوية في شبوة، منذ انهيار الهدنة مطلع الشهر الجاري، حيث سبق واستهدفت المليشيات الإرهابية في 18 و19 أكتوبر الجاري السفينة «هانا» والسفينة «التاج بوت بليو ووتر» الراسية في ميناء رضوم.

وقبل أسبوع، تعرض ميناء الضبة في محافظة حضرموت المجاورة لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين، لدى رسو سفينة نفطية، في وقت صعّدت فيه مليشيات الحوثي من تهديداتها وهجماتها، باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في مسعى لإجهاض جهود الحكومة اليمنية، لتحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الهدنة ونشر السلام.