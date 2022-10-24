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الصحة الخليجي: احذر تناول هذا الدواء عند إصابتك بنزلة برد
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الصحة الخليجي: احذر تناول هذا الدواء عند إصابتك بنزلة برد

الصحة الخليجي: احذر تناول هذا الدواء عند إصابتك بنزلة برد

الصحة الخليجي: احذر تناول هذا الدواء عند إصابتك بنزلة برد
٠٤:٢٨:٠٦ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح مجلس الصحة الخليجي، بعدم تناول المضادات الحيويّة لمجرد الشعور بأننا على وَشَك الإصابة بنزلة برد.

جاء ذلك في تغريدة ذكرها الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع “تويتر”.

وقال المجلس إن العديد من الأشخاص يعتقدون أنه ينبغي استخدام المضادات الحيويّة قبل أن تسوء حالتهم، لكنها لا تُفيد في علاج نزلات البرد التي تتسبّب بها الفيروسات.

خطورة المضادات الحيوية

وأضاف المجلس أنه ينصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما تُسببه من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى.

كما نصح المجلس بأخذ قسط من الراحة، والإكثار من السوائل، بالإضافة لتناول المسكّنات بحسب الحاجة في الحالات البسيطة لنزلات البرد والإنفلونزا.

يشار أن مقاومة المضادات الحيويّة تُعتبر من أكبر المخاطر التي تُهدد الصحة العالميّة، والأمن الغذائي، والتنمية.

وتحدث مقاومة المضادات الحيويّة عندما تُغيّر البكتيريا نفسها استجابةً لاستخدام تلك الأدوية، ما يؤدي إلى المزيد من الأمراض وزيادة معدل الوفيات.

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الكلمات الدلالية:
البرد المضادات الحيوية مجلس الصحة الخليجي نزلات البرد

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