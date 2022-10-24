«المسند»: قد يستغني الناس عن التكييف نهارًا في شمال المملكة حتى إبريل

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبد الله المسند، أن الناس قد يستغنون عن التكييف البارد نهارًا في شمال المملكة حتى منتصف شهر إبريل القادم.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن معظم المدن في المملكة ودّعت الأربعينات المئوية، وأن غدًا سيشاهد الناس كسوفًا جزئيًا في كل سماء المملكة.

وأضاف، يلاحظ أنه لن يُشَاهد هذا الكسوف في جميع مناطق المملكة ككسوف كلي، بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من أراضي المملكة، لذا فمن شاهد الكسوف الكلي في مدينة معينة فلن يشاهده مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة في المتوسط.

لا تنظر مباشرة نحو الشمس وقت كسوفها

فيما قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن الكسوف الجزئي للشمس يشاهد في جميع أنحاء المملكة، بنسب متفاوتة، مبينًا أن الحسابات الفلكية تتوقع حدوث كسوف جزئي للشمس يوم غد الثلاثاء في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، لافتًا إلى أن الكسوف يحدث عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، مستشهدًا قال الله تعالى: «لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ».

الكسوف يكون أعلى في هذه المناطق

وتوقع الحصيني أن تحظى المناطق الشرقية والوسطى والشمالية الوسطى والشمالية الشرقية، بنسبة كسوف أعلى، محذرًا من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، مشيرًا إلى قول الله تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

غدًا.. كسوف جُزئي للشمس يُشاهد بسماء المملكة

ومن المتوقع أن تشهد الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا للشمس يوم غد الثلاثاء، وسيُشاهد في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا، ويُعد الكسوف الثاني والأخير في العام الحالي 2022.

مدة الكسوف يتكون 4 ساعات و4 دقائق

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق مابين 11:58 صباحًا و 04:02 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستشهد كامل مناطق المملكة كسوفًا للشمس الجزئي بجميع مراحله وبنسب متفاوتة، وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصرًا.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يُحذر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت كسوفها غدًا