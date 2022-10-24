لقطات مأساوية.. الخضيري: هكذا يفعل «مخدر الفلاكا» في تدمير الشباب (فيديو)

الفيديو يحتاج تشويش على صور النساء

تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري: إن تعاطي المخدرات بدايته سعادة مؤقتة جارفة ولذيذة، وذلك لعدة أيام ثم انجراف غادر يعمي الفكر والبصيرة، ثم تزداد المعاناة النفسية والجسدية وتتفاقم بسرعة؛ لتنتهي بتدمير المخ والأعصاب أو الوفاة أو السقوط المدّمر.

وأضاف أن المخدرات أصبحت سلاحًا موّجهًا لأبنائنا وبناتنا، وأن مروجيها يستهدفون من عمره مابين 13 – 17 عامًا، وهي ليست فقط تجارة تدعم عمليات الأعداء بل هي سلاح يدمّر المجتمع الذي يوجهونه إليه بدواعي أيديولوجية وسياسية، وقد اشتهرت به دولة مارقة تخدم دولة ذات أيديولوجية معادية للإسلام والمسلمين.

لقطات مأساوية لضحايا المخدرات

ونشر على حسابه في «تويتر»، مقاطع فيديو تظهر بعض الضحايا بعد تعاطيهم كمية من المخدرات «مخدر الفلاكا»، وهم في حالة بشعة من التوهان والضعف والهيجان، حيث دفع تأثير المخدر أحدهم إلى أن يلقى بنفسه في القمامة ومياه المجاري والصرف.

مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو

في الوقت نفسه، حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خطورة مادة «الشبو» المخدرة، مؤكدة أنها تسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم.

وأوضحت أن مادة الشبو أو الميثامفيتامين تعد من المؤثرات العقلية الصناعية الخطيرة، وهي أحد مشتقات مادة الميثامفيتامين المخدرة المحظورة، وهذه المادة تدخل إلى المخ أسرع من المواد المخدرة الأخرى.

مخاطر مادة الشبو أو الميثامفيتامين

وأشارت إلى أنه من مسميات هذه المادة، «الشبو، السابو، الكريستال، والكريسال ميس، والثلج، والآيس»، لافتة إلى أن الشبو أو الميثامفيتامين، يكون على شكل مسحوق أبيض أو على شكل كريستالات بلورية أو حبوب أو أقراص، مؤكدة أن مخاطر مادة الشبو أو الميثامفيتامين، هي على هذا النحو:

1 – تسبب الإدمان بشدة ومن أول جرعة.

2 – يسبب حالات الهياج والقلق.

3 – فقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه.

4 – يجعل المتعاطي يؤذي نفسه.

5 – يتسبب في ارتكاب جرائم بشعة.

6 – كذلك الشبو مرض الفصام ومرض جنون العظمة والشك.

7 – يسبب ارتفاع حرارة الجسم وفقدان الوزن.

8 – يسبب الإصابة بالذهان والأوهام والهلاوس.

9 – قد يؤدي إلى الموت.

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مكافحة المخدرات تحذر من خطورة الشبو: يسبب الإدمان والموت وارتكاب أبشع الجرائم (فيديو)