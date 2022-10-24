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اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة

اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة

اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة
٠٣:٣١:٠٩ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب” عن توقف العمل على بعض أجهزة “آيفون” اليوم مع عدم وجود خيار أمام مستخدمي أبل المتأثرين سوى التحديث إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق الدردشة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta سيتوقف عن دعم “آيفون 5″ و”آيفون 5C”. وتلقى المستخدمون المتأثرون رسالة داخل التطبيق مرة أخرى في مايو تحذرهم من التغيير الذي يبدأ يوم الاثنين، 24 أكتوبر.

وأعطى ذلك لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة أبل هذه، متسعًا من الوقت للترقية إلى هاتف لا يزال قادرًا على تشغيل “واتساب”.

أجهزة سيتوقف العمل عليها

ولن يتمكن “آيفون 5″ و”آيفون 5C” من تشغيل “واتساب” لأن تطبيق الدردشة يسقط الدعم لنظامي التشغيل iOS 10 وiOS 11. وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه الأجهزة حيث لا يمكنها الترقية إلى ما بعد تلك الإصدارات من نظام التشغيل iOS.

وتشمل الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تتأثر بهذا التغيير “آيفون 5S” و”آيفون 6″ و”آيفون 6S”.

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الكلمات الدلالية:
الأجهزة العاملة على واتس آب تطبيق واتس آب ‏واتس واتس آب

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