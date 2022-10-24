تحذير عاجل من سفارة المملكة في بنجلاديش.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى بنجلاديش، أنها تحث المواطنين بالتواصل معها في حالات الطوارئ، في ظل توقعات بوصول إعصار سيترانج للمناطق الساحلية.

تنبيه جميع المواطنين الكرام بالحالة الجوية

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أنها تود تنبيه جميع المواطنين الكرام بالحالة الجوية التي أعلن عنها مركز الأرصاد الجوي، باحتمال أن يضرب إعصار سيترانج موانئ مونغلا وبايرا وشيتاغونغ وكوكس بازار والمحافظات الساحلية.

على الجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر

وطالبت السفارة الجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر والتواصل معها فورًا عند حدوث أي طارئ من خلال أرقامها.

وفي أول الشهر الجاري، نبهت السفارة المواطنين بضرورة الحصول على تأشيرة دخول للبلاد من سفارة بنجلاديش بالرياض، أو القنصلية العامة في جدة، وذلك تفاديًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

وأضافت سفارة المملكة، أن السلطات المختصة في بنجلاديش تشترط الحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول إلى البلاد، ولا يمكن الحصول على تأشيرة دخول إلى بنجلاديش في المطار.