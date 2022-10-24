شاهد.. قرد يودع صاحبه المتوفى بطريقة مؤثرة

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لقرد من نوع “اللانغور” في سريلانكا، وهو يقوم بحركات مؤثرة للغاية في وداع صاحبه للمرة الأخيرة.

وخلال الفيديو، ظهر القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدميه، وحرص على التواجد في المكان الذي يتواجد فيه صاحبه المتوفى.

القرد يتسمك بالبقاء إلى جانب صاحبه

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الفيديو التقط في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه.

ورغم كل المحاولات، فقد ظل القرد متمسكًا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد إطعامه بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. «قرد» يهرب من داخل معرض سيارات في الرياض بطريقة ذكية