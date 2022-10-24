الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاتحاد الأوروبي: مُسيرات إيران تُستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب
5000 فرصة عمل و 20 ألف طلب وظيفة في الشرقية (فيديو)
«الصحة»: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تسبب الوفاة
انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 174.54 ريال
الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل
إطلاق أسبوع التعليم للتعريف بالفرص الواعدة في القطاع التعليمي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الاتحاد الأوروبي: مُسيرات إيران تُستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب

الاتحاد الأوروبي: مُسيرات إيران تُستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب

الاتحاد الأوروبي: مُسيرات إيران تُستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب
٠٢:٢١:٥٨ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الطائرات الُمسيرات الإيرانية تستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب.

وأكد أنه أبلغ السلطات الإيرانية بوضوح، أن تزويدها روسيا بمسيرات يتم استخدامها في الهجوم على أوكرانيا، أمر غير مقبول.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

وقبل أيام، أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يزودون روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا.

 وكان مجلس الأمن الدولي، قد ناقش في جلسة مغلقة ملف المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في شن هجمات بأوكرانيا.

و حسب «فرانس برس»، فقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على أن إجراءات ضد الكيانات التي تزود «روسيا» بالطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا ستدخل حيز التنفيذ، مشيرين إلى أن هذه العقوبات ستطال:

1 – الضابط في الشؤون اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي.

2 –  رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.

3 – قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري العميد سعيد آقا جاني.

4 – شركة شاهد الإيرانية لصناعات الطيران المرتبطة بالحرس الثوري.

اقرأ أيضًا:

الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم هذا النوع من المسيّرات الإيرانية بأوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المُسيرات الإيرانية عقوبات على إيران

مواد ذات صلة

المزيد
وكالة: إيران تستعد لإعدام 27 سجيناً بتهمة «الانتماء للسُّنة»

وكالة: إيران تستعد لإعدام 27 سجيناً بتهمة «الانتماء للسُّنة»

٠٣:٢٠ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦
«بر الباحة» تؤهل 136 شاباً وفتاة لحياة زوجية سعيدة

«بر الباحة» تؤهل 136 شاباً وفتاة لحياة زوجية سعيدة

٠١:٠٨ ص، الجمعة، ٢٨ أغسطس ٢٠١٥
حائل.. وفاة شاب بطلق ناري في أعلى قمم جبال عقده (صور)

حائل.. وفاة شاب بطلق ناري في أعلى قمم جبال عقده (صور)

٠٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
بريطاني يعرض سيارته للبيع ويشترط مشترياً غير مسلم

بريطاني يعرض سيارته للبيع ويشترط مشترياً غير مسلم

٠١:٤١ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *