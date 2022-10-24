الاتحاد الأوروبي: مُسيرات إيران تُستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الطائرات الُمسيرات الإيرانية تستخدم في هجمات روسية ترقى لجرائم حرب.

وأكد أنه أبلغ السلطات الإيرانية بوضوح، أن تزويدها روسيا بمسيرات يتم استخدامها في الهجوم على أوكرانيا، أمر غير مقبول.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

وقبل أيام، أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يزودون روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد ناقش في جلسة مغلقة ملف المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في شن هجمات بأوكرانيا.

و حسب «فرانس برس»، فقد اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على أن إجراءات ضد الكيانات التي تزود «روسيا» بالطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا ستدخل حيز التنفيذ، مشيرين إلى أن هذه العقوبات ستطال:

1 – الضابط في الشؤون اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي.

2 – رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.

3 – قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري العميد سعيد آقا جاني.

4 – شركة شاهد الإيرانية لصناعات الطيران المرتبطة بالحرس الثوري.

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