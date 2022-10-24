تسهيلاً على المواطنين.. المياه الوطنية تطلق منصة خدماتها الإلكترونية

تواصل – واس:

أطلقت شركة المياه الوطنية اليوم الاثنين، منصة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، وذلك بهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي في جميع مناطق المملكة.

ودشّن الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي المكلف منصة الشركة للخدمات الحكومية الإلكترونية في حفل حضره عدد من ممثلي القطاعات الحكومية.

واستعرضت الشركة منصتها الإلكترونية التي تمكّن المفوضين في القطاعات الحكومية من متابعة عقاراتها المرتبطة بالخدمة إلكترونياً.

منصة الخدمات الحكومية

وأوضح أن منصة الخدمات الحكومية تأتي ضمن خطوات تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحوّل الرقمي والحلول التقنية، وفق رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن المرحلة الأولى لمنصة الخدمات الحكومية تضمنت 12 خدمة، وستمكّن المفوضين بإدارة حسابات الجهة من متابعة جميع العقارات، والاطلاع على عمليات وسجلات الفوترة، ومتابعة الاستهلاك، التحقق من دقة البيانات، ورفع البلاغات، وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن شركة المياه الوطنية تمكنت من تجويد قنواتها باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المعايير، مبيناً أن منصة الخدمات الحكومية ستقدم الخدمات التي يحتاجها القطاع الحكومي إلكترونياً، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، بتجارب سهلة وآمنة لجميع المستفيدين.

وأكد الشبل أن الشركة تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير خدماتها المقدمة لعملائها وفق أفضل المعايير لتحسين تجربتهم بخطوات سهلة وسريعة.

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