5000 فرصة عمل و 20 ألف طلب وظيفة في الشرقية (فيديو)

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كشف رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن هناك أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية و20 ألف طلب عمل بمعرض “وظائف 2022” في الشرقية، الذي انطلق اليوم الإثنين.

وأضاف في حديثه لفضائية «الإخبارية»، أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتوفيق ما بين الفرص الوظيفية وطالبي العمل.

مشاركة 120 شركة ومؤسسة

والمعرض تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، بمشاركة 120 شركة ومؤسسة، ويستمر لمدة أربعة أيام، على أرض شركة معارض الظهران الدولية “الظهران إكسبو” بالراكة.

ويهدف المعرض إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور هذا القطاع في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

كما يهدف إلى تحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وطالبي العمل من جهة ثالثة.

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