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الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل

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الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل

الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل

الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل
٠١:٤٠:٢٥ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أن الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية تم سرقتها بالفعل.

وأوضح في بيان له، أن سرقة ممتلكات روسيا في الخارج تنتهك جميع القوانين والأعراف، مشيرًا إلى أن فرنسا وألمانيا لم تبديا رغبة في التوسط لمحادثات سلام مع أوكرانيا.

التهديد الأوكراني بشأن القنبلة القذرة حقيقي

وأكد أن التهديد الأوكراني بشأن القنبلة القذرة حقيقي، لافتًا إلى أن الرئيس زيلينسكي أعطى تعليماته بصنع «قنبلة قذرة» برعاية أمريكية أوروبية.

فيما كشفت الرئاسة الروسية، أن الدول الغربية سرقت احتياطيات موسكو وأصولها، مؤكدة أن الرئيس بوتين لا يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع زعماء غربيين بما في ذلك بايدن وشولتز، وأنه حول نفي الغرب خطط كييف لإنشاء قنبلة قذرة أشارت على أن التهديد واضح والأمر متروك لهم في التصديق أو عدمه.

في الوقت نفسه، أبلغ الاتحاد الأوروبي، إيران بوضوح أن تزويدها روسيا بمسيرات أمر غير مقبول، مؤكدًا أن المسيرات الإيرانية تستخدم في هجمات روسية ترقى إلى جرائم حرب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: إن أوروبا أصبحت مجبرة على سباق التسلح بسبب الحرب في أوكرانيا، معربًا عن أمله أن يكون التسلح في أوروبا مشتركًا ومركزيًا، لافتًا إلى أن العمل جاريًا على وضع آلية مشتريات دفاعية مشتركة.

 

 

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا القنبلة القذرة الكرملن والأصول الروسية

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