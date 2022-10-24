انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 174.54 ريال

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، بشكل طفيف في الأسواق وسجل عيار 24 حوالي 199.47 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 182.84 ريال.

عيار 21 يسجل 174.54 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 174.54 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 149.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 116.36 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.73 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,203 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,396 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 199,465 ريالاً.

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