287 هجومًا العام الماضي.. تفجير ماكينات النقود في أوروبا يتزايد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشرطة الأوروبية عن تزايد جرائم تفجير ماكينات النقود في أنحاء القارة، بحسب متحدثة باسم هيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول”، مشيرة إلى أن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

وقالت كلير جورج، المتحدثة باسم “يوروبول”، إن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت: “تُستخدم متفجرات ثقيلة للغاية في كثير من الأحيان، حتى إنها يمكن أن تتسبب في انهيار المباني وكذلك قتل الأبرياء”.

وأشارت جورج إلى أن الشرطة حددت اتجاه التفجيرات المتنامي في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وجنوب أوروبا ودول البلطيق. وقالت إن عصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من التفجيرات وتعمل على المستوى الدولي تنفذ هذه الهجمات.

الشرطة تسجل 287 هجومًا العام الماضي

وسجلت الشرطة الألمانية 287 هجومًا العام الماضي، ليرتفع عن عدد 268 هجومًًا في العام السابق عليه، رغم القيود على السفر بسبب جائحة كورونا.

وتتوقع الجهات الأمنية أن يشهد العام الجاري زيادة في عدد الهجمات، وبحلول سبتمبر الماضي سجلت الشرطة الألمانية عددًا من الهجمات يساوي التي وقعت خلال العام الماضي بأكمله، رغم خفض عدد ماكينات صرف النقود.

اقرأ أيضًا:

عاجل ورسميًا..أوكرانيا تحصل على صفة بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي