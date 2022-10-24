«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
-أخصائي إدارة استراتيجية.
-قائد فريق جذب الأعمال وشركات النقل والمواهب التنظيمية.
-مدير المبيعات.
-مدير شعية الميزانية بوحدة الأعمال.
-مدير التقنيات الناشئة.
-مشرف تسويق.
-أخصائي تحليل أعمال.
-مشرف تسويق.
-مشرف تسويق.
-مشرف إدارة العقود.
طريقة ورابط التقديم: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا: