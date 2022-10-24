الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
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«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم
٠١:١٠:٤٤ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

-أخصائي إدارة استراتيجية.

-قائد فريق جذب الأعمال وشركات النقل والمواهب التنظيمية.

-مدير المبيعات.

-مدير شعية الميزانية بوحدة الأعمال.

-مدير التقنيات الناشئة.

-مشرف تسويق.

-أخصائي تحليل أعمال.

-مشرف تسويق.

-مشرف تسويق.

-مشرف إدارة العقود.

طريقة ورابط التقديم: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

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