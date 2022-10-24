«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن.. رابط التقديم

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

-أخصائي إدارة استراتيجية.

-قائد فريق جذب الأعمال وشركات النقل والمواهب التنظيمية.

-مدير المبيعات.

-مدير شعية الميزانية بوحدة الأعمال.

-مدير التقنيات الناشئة.

-مشرف تسويق.

-أخصائي تحليل أعمال.

-مشرف تسويق.

-مشرف تسويق.

-مشرف إدارة العقود.

طريقة ورابط التقديم: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

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