«سعود الطبية» تحذر من مضاعفات داء الرتوج

تواصل – واس:

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من مضاعفات داء الرتوج الذي ينتج من تكوَن جيوب متورمة في الغشاء المخاطي للقناة الهضمية وخاصة القولون، ويحدث عادة نتيجة لارتفاع الضغط بين تجويف الأمعاء والجدار.

أبرز أعراض داء الرتوج وطرق الوقاية

وأوضحت أن أبرز الأعراض تشمل القيء والغثيان والحمى وألم البطن، والإمساك أو الإسهال بشكل أقل شيوعاً، مبينة أن من أسباب وعوامل خطر داء الرتوج الشيخوخة والسمنة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة،

وكذلك النظام الغذائي الغني بالدهون قليل الألياف، مشيرة إلى أن المصابين بالتهاب الرتوج الحاد يعانون من مضاعفات قد تشمل خراج يحدث عندما يتجمع القيح في الجيب، وانسداد في الأمعاء ناتج عن التندب وناسور بين أقسام الأمعاء أو الأمعاء والأعضاء الأخرى، وكذلك التهاب الصفاق والذي يمكن أن يحدث في حالة تمزق الجيب الملتهب أو المصاب، مما يؤدي إلى تسرب محتويات الأمعاء في تجويف البطن وهو حالة طبية طارئة وتتطلب رعاية فورية.

ونوهت بأبرز طرق الوقاية والتي تشتمل على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول المزيد من الألياف وشرب الكثير من السوائل وتجنب التدخين.

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