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ارتفاع مفاجئ.. «الصحة» تُسجل 310 إصابات بكورونا وتعافي 245 حالة
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ارتفاع مفاجئ.. «الصحة» تُسجل 310 إصابات بكورونا وتعافي 245 حالة

ارتفاع مفاجئ.. «الصحة» تُسجل 310 إصابات بكورونا وتعافي 245 حالة

ارتفاع مفاجئ.. «الصحة» تُسجل 310 إصابات بكورونا وتعافي 245 حالة
١٢:٢٩:٢٥ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 245 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 310 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 820,644 حالة.

245 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 245 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 806,919 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 2 حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9,395 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 154 حالة، ووفاة واحدة.

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«الصحة» تُسجل 178 إصابة بكورونا و تعافي 154 حالة

الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا الصحة كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

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