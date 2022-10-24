في 4 خطوات.. كيفية تنفيذ خدمة “الزيارة الافتراضية” للتأمينات لإنهاء معاملاتك

تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة التأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، إنفوجرافًا توضيحيًا عن كيفية تنفيذ خدمة “الزيارة الافتراضية” للتأمينات لإنهاء المعاملات من المنزل.

ما هي خدمة الزيارة الافتراضية للتأمينات؟

وخدمة “الزيارة الافتراضية”، تُمكّنك من التواصل مع موظف التأمينات الاجتماعية أون لاين من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم بالصوت والصورة، بحيث تشعرك بأنك معه داخل الفرع، ثم يقوم الموظف بإتمام العملية التي ترغب بها.

ووفق الإنفوجراف، فإنه يمكن إنهاء تلك الخدمة في 4 خطوات هي:

1-الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي : ( من هنا ) .

2-اختيار التواصل معنا .

3- اختيار الزيارة الافتراضية.

4-تعبئة البيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.

وبحسب الإنفوجراف، فإنه بعد تلك الخطوات سيقوم موظف التأمينات بالتواصل معك بشكل مباشر، وكأنك في مقر التأمينات بالضبط.

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