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عاجل.. وقاية: تم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية
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عاجل.. وقاية: تم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية

عاجل.. وقاية: تم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية

عاجل.. وقاية: تم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية
١١:٣٧:٠٤ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الصحة العامة “وقاية” إن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك (كوفيد19) تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارىء ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

وأكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد-19)، مبينة أن المتحورات الفرعية لـ”أوميكرون BA5 و BA2″ هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور “XBB” في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت “وقاية” أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حالياً بالمملكة يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 و H3N2.

وشددت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصةً لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

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الكلمات الدلالية:
الأمراض التنفسية فيروس كورونا كورونا وباء كورونا وقاية

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