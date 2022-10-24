أنباء عن تحريك بريطانيا لرؤوس نووية.. ماذا يجري؟

تواصل – وكالات:

كشفت صحيفة «الصن» البريطانية، عن تحرك قافلة من الشاحنات العسكرية والتي قيل إنها تحمل رؤوسًا نووية.

شاحنات عسكرية تحمل رؤوسا نووية

ونشرت الصحيفة شريط فيديو يظهر قافلة من الشاحنات العسكرية تحمل رؤوسا نووية، مشيرة إلى أنه كانت هناك 6 مركبات كبيرة من الشرطة البريطانية رافقت 4 شاحنات عسكرية عملاقة أثناء مرورها في طريق سريع.

وأضافت أن الشرطة البريطانية أبعدت السائقين عنها ولم تسمح لهم بالاقتراب منها، وأوقفت حركة السير لمسافة تزيد على 800 متر، وذلك أثناء مرور الشاحنات العسكرية العملاقة.

شاحنات قادرة على نقل حمولة تصل إلى 44 طنًا

وحسب «سكاي نيوز»، فإن شاحنات الجيش من طراز «مرسيدس بنز»، كانت مغطاة بالكامل، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 44 طنًا.

فيما لم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على هذه الأنباء حتى الآن، وذلك بعد أيام من انطلاق تدريبات لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لاختبار منظومة الردع النووي، التي يقول الحلف إنها روتينية.

ووفق مراقبين، فإن هذا التطور يأتي وسط تزايد توتر علاقات الغرب مع روسيا، وصل إلى حد التلويح باستخدام الأسلحة النووية على خلفية حرب أوكرانيا، لافتين إلى أن بريطانيا واحدة من دول قليلة حول العالم تملك سلاحًا نوويًا، وأنه يقدر بأن لديها 215 رأسًا نوويًا.

روسيا تستخدم هذا النوع من المسيّرات الإيرانية بأوكرانيا

في الوقت نفسه، كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم مسيّرات إيرانية «شاهد – 136» لاختراق أجواء أوكرانيا.

فيما رفض وزير الدفاع البريطاني اتهامات نظيره الروسي لأوكرانيا بشأن محاولة تصعيد النزاع، مؤكدًا دعم لندن وقف التصعيد وأنه على موسكو وكييف السعي لحل الصراع.

وفي بيان فرنسي بريطاني أمريكي، تم التأكيد على مواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها طالما كان ذلك ضروريًا، والدعم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة العدوان الروسي.

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