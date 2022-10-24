احتجاج 680 محامي وعالمًا وناشطًا من 20 دولة ضد قمع المتظاهرين في إيران

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طالب أكثر من 680 من المحامين، وأساتذة الجامعات، والناشطين بأكثر من 20 دولة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة مستقلة بشكلٍ فوري، واجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة، للتحقيق في ثماني حالات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال قمع المتظاهرين الإيرانيين.

يأتي هذا بالتزامن مع إصدار رئاسة جامعة «شريف» الصناعية بطهران بيانًا أعلنت فيه منع الطلاب المحتجين يوم أمس، والذين اشتبكوا مع قوات الباسيج داخل الجامعة، من الدخول إلى الجامعة حتى إشعار آخر، مؤكدة أنها ستجري تحقيقًا في أحداث أمس، وستنقل ملف الطلاب المتورطين في الحادث إلى لجنة انضباط.

وذكر موقع «هرانا»، المختص في قضايا حقوق الإنسان في إيران، أن قوات الأمن في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد ألقت القبض على الكاتب آرش رمضاني بسبب دعمه للاحتجاجات واقتادته إلى مكان مجهول.

الأمن يعتقل 57 تلميذًا في عدة محافظات

فيما نشرت منظمة “هنغاو” لحقوق الإنسان، أسماء 57 تلميذًا اعتقلوا في محافظات كردستان، وأذربيجان الغربية، وكرمانشاه، وإيلام، خلال الاحتجاجات الحالية في إيران.

في الوقت نفسه تستمر الاحتجاجات الإيرانية لأكثر من شهر في جميع المناطق، حيث استجاب اليوم مجموعة من المعلمين في مدينة سقز بمحافظة كردستان، لدعوات الإضراب العام، وامتنعوا عن الحضور في الصفوف الدراسية، تضامنًا مع الاحتجاجات.

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