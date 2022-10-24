4 فئات قد تُمنع من صرف دعم حساب المواطن

:تواصل – فريق التحرير

تؤكد بيانات وإفادات وتوضيحات برنامج حساب المواطن، خلال رده على أسئلة المستفيدين، أن هناك 4 أنواع من العوائد غير الشهرية قد تُمنع من صرف الدعم حال لم يتم الإفصاح عنها.

1-العائد الحكومي السنوي

فخلال رده على استفسار عن كيفية الإفصاح عن عائد حكومي سنوي وليس شهري بقيمة 747 ريالاً، قال حساب المواطن إنه يجب الإفصاح عن العوائد السنوية بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

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2-المكافآت الطلابية

كما رد برنامج حساب المواطن مؤخرًا، على بعض الاستفسارات بشأن الإفصاح عن المكافآت التي يحصل عليها طلاب الجامعات، وخطوات الإفصاح عنها.

وقال البرنامج إن مكافآت الطلاب تعتبر ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” ثم الضغط على “إضافة دخل”.

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3-أرباح الأسهم

أيضًا، قال برنامج حساب المواطن، مؤخرًا، إنه يجب على المستفيد أن يُفصح عن أرباح أسهمه سواء كان يحصل عليها بشكل سنوي أم نصف سنوي.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: “هل يجب الإفصاح عن أرباح الأسهم علمًا بأنها غير ثابتة نصف سنوية، كل ستة أشهر؟”.

وردًا على السؤال، قال حساب المواطن: “في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل”.

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4-عوائد الأصول العقارية

ومؤخرًا، أجاب برنامج حساب المواطن، على سؤال لأحد المستفيدين، بخصوص عوائد الأصول العقارية، قائلاً، إنه يجب الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية حتى تتم دراسة الأهلية وفي حالة الاستحقاق يستمر صرف الدعم.

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دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.