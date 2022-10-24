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عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال

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عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال

عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال

عاجل.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن 7 أهداف لإطلاق شركة تطوير منتجات الحلال
١٠:٢١:٢٨ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق صندوق الاستثمارات العامة “شركة تطوير منتجات الحلال” والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.

وبحسب بيان الصندوق:

1- ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم.

2- تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.

3- تسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية

4- ستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يسهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث العديد من الوظائف.

الشركة تهدف لتوطين المعرفة والتقنية والابتكار

5- توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية.

6- ستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة.

7-  ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.

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تطوير منتجات الحلال شركة تطوير منتجات الخلال صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة

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