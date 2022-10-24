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37 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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37 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

37 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

37 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١٠:١٩:٤٣ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله –على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن، و36 درجة في المدينة المنورة وجازان وينبع ورفحاء، و35 درجة في جدة وبريدة والخرج، و34 درجة في الرياض ووادي الدواسر والعلا.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها الباحة 25 درجة مئوية.

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سحب ممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرًا، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي الشمالي، وتساقط أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجبلية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني حالة الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة

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