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«المرئي والمسموع» ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 شخصًا

«المرئي والمسموع» ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 شخصًا

«المرئي والمسموع» ترصد 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 شخصًا
١٠:٤٣:٠٢ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 فردًا.

ووفق الهيئة، مارس هؤلاء الأفراد نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”.

واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

460 إعلانًا مخالفًا

وبلغ عدد المخالفات المرصودة منذُ دخول ترخيص موثوق حيز التنفيذ 460 إعلانًا مخالفاً ارتكبها 335 فردًا معلنًا.

وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ: https://perform.gcam.gov.sa/

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الكلمات الدلالية:
إعلانات مخالفة الإعلانات المضللة التواصل الاجتماعي المحتوى الإعلاني الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تراخيص

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