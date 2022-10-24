دوام جزئي وإجازات مدفوعة.. ملامح مشروع تفرغ الموظف الحكومي

تواصل -فريق التحرير:

طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إحدى الجهات التابعة دراسة مشروع “دعم تفرغ الموظف الحكومي”.

وأعدت الوزارة ميزانية لهذا المشروع تقدر بنحو 5 ملايين ريال، حيث تسعى الوزارة لدعم الموظف والسماح له بممارسة أنشطته وحياته اليومية بحيث لا يبقى العمل عاملاً مؤثرًا في باقي شؤون حياته.

المشروع الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده ووضع ميزانيته يتماشى مع ما يُطبق في عدد من الدول الأوروبية والتي تسمح بالدوام الجزئي للعاملين وكذلك العمل بنظام الساعة، وهذا المشروع يسهم في تحسين نفسية العامل ما يترتب عليه بالتأكيد زيادة الكفاءة في العمل والإنتاج.

6 أهداف لهذا المشروع الجديد:

ويهدف المشروع إلى الأتي:

1- الارتقاء بالوظيفة العامة من خلال إتاحة التعلم المستمر للموظفين.

2- مساعدة الموظفين على ريادة الأعمال من خلال إصدار تشريع يسمح لهم بالعمل بدوام جزئي.

3- تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات.

4- الإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة.

5- تطوير للسياسات والتنظيمات القانونية التي تمكن موظفي القطاع العام من البدء بأنشطة ريادة الأعمال.

6- يمكن للموظفين تقديم طلب للحصول على إجازة غير مدفوعة لمتابعة المزيد من التعليم والتدريب أو لتأسيس وتشغيل شركاتهم الخاصة الناشئة.

وشهدت السنوات الماضية مطالبات عديدة للسماح للموظف الحكومي بالعمل خارج الدوام وفق ضوابط محددة لتحسين دخله في ظل زيادة الأعباء المعيشية وتحسن ظروف الاستثمار.

ملامح مشروع دعم تفرغ الموظف الحكومي

1.4 مليون بالقطاع الحكومي.

النظام الراهن لا يسمح للموظف الحكومي بالعمل خارج الدوام.

آلية للسماح بالدوام الجزئي.

تقديم طلب للإجازات المدفوعة.

ويعمل في القطاع الحكومي حاليًا أكثر من 1.4 مليون وظيفة، تبلغ رواتبهم وحوافزهم حوالى 50% من الميزانية سنويا..

وبمجرد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيكون في مقدور الموظفين العمل خارج الدوام، أو تخصيص هذا الوقت للتعلم والحصول على دورات تدريبية وتأهيل أنفسهم جيدًا، أو تخصيص هذا الوقت لقضائه مع الأسرة والعائلة.

اقرأ أيضا:

الموارد البشرية: إلغاء بلاغ التغيب.. وتحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل

للباحثين عن عمل.. «الموارد البشرية» تعلن عن فرص وظيفية لجميع المؤهلات