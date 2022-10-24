هاشتاق «صبر جميل ثم جبر عظيم» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «الصبر مفتاح الفرج»

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “صبر جميل ثم جبر عظيم” تريند المملكة، صباح اليوم، وحرص عدد كبير من المغردين على التغريد بعبارات صباحية مشرقة تدعو إلى التفاؤل والثقة في الله بأن القادم سيكون أفضل.

ونشر المغردون تغريدات مرفقة بالصور والفيديوهات لدعم آرائهم في أن الأمور تسير بشكل جيد في المملكة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، فضلاً عن سمو أخلاق الناس وحرصهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.

مغردون يغردون بعبارات مؤثرة تأسر القلوب

كما حرص عدد من النشطاء على التغريد بعبارات مؤثرة مرفقة بأحاديث نبوية ومواقف من حياة التابعين والذين ساروا على نهج الرسول الكريم وخلقه، وأضاءوا البلاد، وقادوا العباد، وأناروا القلوب باتباعهم قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث الشريف، يقول الرسول الكريم “إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم”، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: “كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، فقيل كيف ذلك ، قال بأخلاقكم”.

والكثير من الأحاديث النبوية والمواقف تحث على الصبر على الابتلاءات التي يقابلها المسلم في يومه، وذلك سيؤدي بالتأكيد إلى “جبر عظيم” في النهاية، فالصبر هو مفتاح الفرج.

كما أن آيات الله عز وجل حثت على ذلك، وجاءت كلمة “الصبر أو فاصبروا” على الأذى في مواضع كثيرة، وتلاها فرج من الله عز وجل.

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