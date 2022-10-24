الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
متى يستحق المشترك تعويض الدفعة الواحدة.. «التأمينات» تُجيب
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متى يستحق المشترك تعويض الدفعة الواحدة.. «التأمينات» تُجيب

متى يستحق المشترك تعويض الدفعة الواحدة.. «التأمينات» تُجيب

متى يستحق المشترك تعويض الدفعة الواحدة.. «التأمينات» تُجيب
٠٩:٥٦:٤٠ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف الدفعة الواحدة يتم عند بلوغ المشترك أو المشتركة سن الـ60، وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق.

وأوضحت خلال الإجابة على سؤال أحد المستفيدين حول صرف الدفعة الواحدة، أن الصرف يكون في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

الحالات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة

وأشار حساب المؤسسة للعناية بالمستفيدين على «تويتر»، إلى أنه بخصوص تعويض الدفعة الواحدة للمشترك، فإنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام، تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقًا للحالات الآتية:

1 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية، أقل من سنة.

2 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفق الشروط المحددة لذلك.

4 – من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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الكلمات الدلالية:
التأمينات التأمينات الاجتماعية تعويض الدفعة الواحدة شروط الاستحقاق

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