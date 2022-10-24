شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ للعمل في نيوم؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: