شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ للعمل في نيوم؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس مدني أول.
- مهندس مدني.
- مدير أمن المجتمعات.
- مساعد مدير.
- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
- مساعد إداري.
- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
- حارس امن.
- مهندس مدني.
- مدير موارد بشرية (الدمام).
- مسؤول سلامة مهنيه.
- مدير موارد بشرية.
- مدير أمن ( الدمام).