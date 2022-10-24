الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
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شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

شركاء نيوم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٩:٥٨:٠٣ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ للعمل في نيوم؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس مدني أول.
  2. مهندس مدني.
  3.  مدير أمن المجتمعات.
  4. مساعد مدير.
  5. كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  6. مساعد إداري.
  7.  كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
  8.  حارس امن.
  9.  مهندس مدني.
  10.  مدير موارد بشرية (الدمام).
  11.  مسؤول سلامة مهنيه.
  12.  مدير موارد بشرية.
  13.  مدير أمن ( الدمام).

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
شركاء نيوم نيوم الاجتماعية وظائف وظائف شاغرة

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