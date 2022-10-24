خبير طقس يُحذر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت كسوفها غدًا

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قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن الكسوف الجزئي للشمس يشاهد في جميع أنحاء المملكة، بنسب متفاوتة.

حدوث كسوف جزئي للشمس يوم غد

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحسابات الفلكية تتوقع حدوث كسوف جزئي للشمس يوم غد الثلاثاء في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن الكسوف يحدث عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القم، مستشهدًا قال الله تعالى: «لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ».

الكسوف يكون أعلى في هذه المناطق

وتوقع الحصيني أن تحظى المناطق الشرقية والوسطى والشمالية الوسطى والشمالية الشرقية، بنسبة كسوف أعلى، محذرًا من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، مشيرًا إلى قول الله تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

كما توقع أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرًا، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي الشمالي، وتساقط أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجبلية.

سحب ممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

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